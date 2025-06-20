莊士5.38億沽深水灣香島道獨立屋、呎價10萬　低估值18.7%

莊士機構國際 （0367）公佈重要出售事項，位於南區深水灣香島道37號A屋的獨立屋豪宅，以5.38億元出售。該豪宅成交呎價高達101,952元。



莊士表示，該香島道37號A屋獨立屋，實用面積爲5,277平方呎。公司原考慮於2023年起一直推銷該物業，但因全球政治環境不穩定，香港物業市場存在相當程度之不確定性，以及2025年3月至5月，豪宅板塊成交量淡靜下，才成功出售。

2024年3月底估值7.58億 上月再降至6.62億

又指該物業之估值由2024年3月31日的7.58億元，持續下跌至2025年3月31日 之6.67億元，並進一步下跌至2025年5月31日之6.62億元。該公司董事會認為，儘管代價乃基於協定物業價值計算，較該物業之市場估值折讓18.7%，而出售事項將招致虧損約1.432億元，惟董事會認為代價屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

新買家爲Annex W Group Limited，屬一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，根據出售資料顯示，該住宅最終實益擁有人爲吳靜濤，爲內地客買家。

莊士宣布出售南區深水灣香島道37號A屋，成交價5.38億元，呎價高達101,952元。（圖片來源：莊士機構國際）

項目於2009年入伙 曾創亞洲呎價記錄

香島道37號屬莊士國際的發展項目，於2009年入伙，其餘3幢獨立屋已經於2010及2011年間出售。當中B屋於2011年以4.4億元售予環球信貸（1669）主席王瑤，呎價亦曾創下亞洲新紀錄。4套獨立屋總面積達11,620平方呎，總共套現約18.75億元。