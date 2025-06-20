CCL報135.60點、按周微升0.02%　分析：短期樓價走勢偏軟

中原城市領先指數CCL最新報135.60點，按周微升0.02%，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL連續4周於135點水平窄幅爭持，最高135.60點，最低135.16點，上下波幅僅0.44點。拆息創新低，H按息回落，供平過租重臨，但一手新盤及貨尾繼續低開搶客，加上關稅政策未明朗，市場好壞消息參半，二手樓價陷入膠著狀態。



第二季CCL有機會守住135點，暫時尚未跌穿財案前134.89點低位。至於近日以伊衝突加劇，股市反覆，美國放緩減息步伐的影響，將於7月份的指數中反映。展望短期樓價走勢仍然偏軟，CCL的133點目標將推遲至第三季。

CCL仍處於逾8年半低位未變

CCL仍處於逾8年半低位未變，在2016年8月底水平徘徊。財案放寬印花稅後13周CCL升0.53%，2025年樓價暫時累跌1.48%。指數較2024年9月首次減息前135.86點低位跌0.19%，較2021年8月191.34點歷史高位跌29.13%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌5.19%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報137.01點，按周升0.20%。CCL（中小型單位）報135.67點，按周升0.12%。CCL Mass及CCL（中小型單位）齊升3周，分別累升0.59%及0.53%，兩大指數同樣繼續於2016年8月底水平徘徊。CCL（大型單位）報135.21點，按周跌0.50%，連跌2周共0.92%，指數再創2016年8月底後的逾8年半新低。

四區樓價二升二跌

四區樓價二升二跌。新界東CCL_Mass報153.36點，按周升1.70%。九龍CCL_Mass報134.57點，按周升0.43%，連升2周共1.12%。港島CCL_Mass報133.17點，按周跌0.17%，連跌2周共1.14%。新界西CCL_Mass報124.83點，按周跌0.91%，結束2周連升。港島、九龍、新界西及新界東指數，分別處於2014年7月底、2016年9月中、2016年10月初及2017年2月中水平。

2025年八大樓價指數計，CCL累跌1.48%，CCL Mass跌0.81%，CCL（中小型單位）跌0.97%，CCL（大型單位）跌4.00%，港島跌3.90%，九龍升0.57%，新界東升3.36%，新界西跌2.75%。