太子珠寶鄧鉅明6000萬沽愉景灣洋房　兩個月連沽3伙套現1.18億

豪宅市場有名人沽貨個案。太子珠寶鐘錶主席鄧鉅明新近再以6,000萬元沽出愉景灣另一幢洋房，持貨18年帳面升值約70%。連同是次成交，鄧鉅明在兩個月內連沽3伙愉景灣洋房，套現合共約1.18億元。



市場消息指，是次成交為愉景灣海蜂徑單號洋房，實用面積4,853平方呎，屬四房四套間隔，新近以約6,000萬元售出，呎價約12,363元。

至於，原業主以速利有限公司（Speedy Profit Limited）名議在2007年用3,518萬元買入，其公司股東為太子珠寶鐘錶投資有限公司等，而董事則包括鄧鉅明等。換言之，鄧鉅明持貨18年，是次轉手帳面獲利約2,482萬元，單位期內升值70%。

愉景灣。（顏銘輝攝）

兩個月連沽3伙 套現1.18億

值得留意的是，鄧鉅明在4月底及5月中旬先後分別以2,888萬元沽出2伙愉景灣洋房，套現約5,776萬元， 涉及為愉景灣3期單號洋房，實用面積2,413平方呎，以及愉景灣3期另一幢實用面積為2,413平方呎的四房雙套海蜂徑洋房。

換言之，連同是次成交計，鄧鉅明在兩個月內連沽3伙愉景灣洋房，套現1.18億元。