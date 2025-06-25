孝順女880萬購將軍澳天晉兩房贈父母 原業主蝕「一球」離場
撰文：李健民
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將軍澳近日出現二手樓蝕讓成交，區內將軍澳站上蓋屋苑天晉一伙兩房戶，最近以880萬元易手成交，原業主持貨約2年帳面蝕138萬元，貶值約13.6%。據了解，新買家買入該單位給予父母居住。
美聯物業高級分區營業經理黃麗貞表示，該1期6座中層E室單位，實用面積約538平方呎，屬兩房間隔。原業主早前以928萬元放盤出售，經議價後以880萬元易手成交，折合實用呎價16,357元，屬市價成交。
↓↓天晉1期6座中層E室↓↓
新買家購入該物業送給父母 原業主蝕138萬元
黃麗貞表示，原業主計劃移居海外，大約兩星期後獲同區屋苑住客洽購。該新買家爲一對孝順女及女婿，爲方便照顧父母，便於同屋苑買入一伙單位給父母居住，見上述單位持原裝裝修及保養得宜，參觀僅一星期後便決定買入。
原業主曾於2023年6月以1,018萬元購入上述單位，持貨2年後，帳面蝕讓達138萬元，單位期內貶值近13.6%。
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