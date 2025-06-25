錦上路柏瓏現樓會所曝光　設四大區、特色湖畔宴會屋3千呎｜多圖

由信置（0083）、嘉華（0173）及中國海外（0688）錦上路站柏瓏，昨日（24日）首度開放現樓會所予傳媒參觀。項目採雙會所設計，佔地約3.7萬平方呎，設逾26萬平方呎花園園林及遊樂空間。



會所以「Lakeside Resort Living」為主題，設四大主題區域，包括「湖畔園林 WATER GARDEN」、「主會所 GOLDEN PAVILION」、「健體會所 VITALITY HOUSE」及「湖畔宴會屋 LAKE HOUSE」所組成。

主會所外型採用金黃色設計，設多項娛樂設施及休憩雅座。主會所設有湖畔餐廳，提供多款美食，並設有三個不同風格的宴會廳。天幕宴會廳 及灣映宴會廳設計奢華，住戶可隨時邀約親友舉辦宴會。

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逾3000平方呎湖畔宴會屋、設有私人湖畔

主會所其中一大特色為湖畔宴會屋，提供逾3,000平方呎的宴會空間，室外設有私人湖畔及雅座，整體以落地玻璃將湖庭景緻引入室內，並設有寬敞的室內及室外用餐區、燒烤區、麻雀房，可滿足住戶不同類型的宴請需要。

設施方面，主會所設有室內多用途運動場，住戶可進行籃球、羽毛球、排球等球類活動。旁邊為多用途活動室及瑜珈舞蹈室，室内用天然採光設計，配以鏡面牆身，方便住戶可進行不同的活動。會所内另設有閱讀室、音樂室、麻雀房等基本及娛樂設施，提供多種消閒體驗。

設50米室外游泳池及按摩池、多項親子水陸遊樂設施

健體會所方面則設有50米室外游泳池及按摩池，附近設有湖畔健身室，提供多項嶄新完善的健身設備。另外會所亦有多項親子水陸遊樂設施，包括戶外兒童天地，佔地約1萬平方呎，擁廣闊草地和雕塑遊樂設施。室內的童樂園亦配置設施，包括閱讀空間、幼兒玩樂區、以家庭露營車為主題的遊樂天地等。