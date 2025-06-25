何文田居屋王三房靚價700萬沽 呎價1.2萬 一手業主逆市勁賺3成
撰文：李明珠
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樓市從高位回落，不少業主面對單位樓價大幅貶值的情況，不過部分居屋的業主反而能逆市獲利。何文田居屋王冠德苑一伙三房單位，最新以700萬元未補地價沽出，呎價約12,433元。原業主於2019年一手買入，帳面獲利173萬元離場，6年間單位大幅升值超過3成，跑贏私人住宅。
市場消息透露，該單位為冠德苑A座高層6室，實用面積563平方呎，三房兩廳間隔。原業主最初叫價708萬元未補地價放盤，近日獲新買家洽詢並輕微議價以700萬元易手，折合呎價約12,433元。
高市價售出、5年升值逾3成
代理指，由於單位樓層較高，外望翠綠球場景，算是屋苑的優質單位，因此是次成交價屬理想水平。屋苑今年錄得約4宗同類單位二手成交，造價由645萬至676萬元不等，呎價約11,456元至12,011元。即是次單位造價較同類市價高出4%至9%。
原業主於2019年以528萬元一手向房委會買入單位，持貨6年轉手，帳面獲利173萬元，期内大幅升值約32%。
資料顯示，何文田冠德苑於2019年推出，由於部分高層單位可享維港海景，而且提供三房大戶型，成當年最受追捧的居屋王。
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