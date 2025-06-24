裕泰興九龍城樓齡52年唐樓「新盤」連沽三伙　吸金1280萬

以一手新盤形式發售、樓齡已經52年的九龍城侯王道24及26號舊樓，在上周三突然上載2號價單，當中涉及由裕泰興持有的3伙兩房單位。據成交紀錄冊顯示，該三伙單位在昨日（23日）已沽清，吸金1,280萬元。



是次成交單位分別為1樓、2樓及5樓C室，均為兩房戶型，實用面積375平方呎。單位售價由400萬至450萬元，呎價介乎10,667至12,000元，不設任何優惠及折扣。當中最貴一伙為1樓C室，實用面積375平方呎，以450萬元沽出。

樓齡52年唐樓、3年前以一手形式開售

資料顯示，項目為單幢唐樓，於1973年6月25日獲發出入伙紙，樓齡已高達52年。項目樓高6層，共提供15伙單位；全幢不設升降機，故低層單位的定價，較高層單位高。項目於2022年時以一手新盤形式發售，首批曾推售6伙單位，目前已全部沽出。

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過去15年曾遭出租、部分單位不提供燈掣及熱水供應

據悉，該批的6個單位的水錶及電錶均已截斷，單位內無提供燈掣，插座及冷氣機掣，亦無熱水供應。值得留意，單位在過去十五年，大部份時間為出租，上手的間隔、裝置、裝修物料等仍留在單位內。

值得留意的是，項目早前賣方為胡督祿及李許潤蘭（已故許麗梅之遺產承辦人），惟在6月11日賣方最新更新為裕泰興有限公司。