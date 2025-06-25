西營盤尚瓏上周減價奏效　火速提價6%加推33伙　入場價536萬起

富豪酒店（0078）發展的西營盤尚瓏上周減價策略奏效，成功沽清一批貨尾後，昨日（25）再次加推3號價單共33伙，折實售價536.3萬元至1,102.2萬元。是次單位折實平均呎價為22,719元，較上周推出的2號價單的呎價均價21,400元高出6.2%，即加價推售。不過仍較項目於4年前的首張價單呎價均價30,299元低出約25%。



尚瓏最新加推3號價單，共提供33伙單位，實用面積242至477平方呎，戶型涵蓋開放式至三房。扣除最高29%折扣後，單位折實售價由536.3萬元至1,102.2萬元，折實呎價由21,745至23,262元，整批折實均呎價為22,719元。

當中入場單位為18樓D室，實用面積242平方呎，開放式間隔，售價536.3萬元，呎價22,574元。

西營盤尚瓏銷售情況。

上周減價促銷後 提價6%加推

資料顯示，項目日前曾進行減價促銷，推出2號價單並將當中45伙單位售價下調及擴大折扣優惠，部分單位最高劈價約36%，折實平均呎價約21,400元；其後該批單位亦成功於上周沽清。而今批單位平均呎價則較上周的價單高出6.2%，作出加價調整。

不過今批單位仍較項目4年前首張價單的平均呎價30,299元，低出約25%。

富豪酒店（0078）發展的西營盤尚瓏上周減價策略奏效，成功沽清一批貨尾。