美聯：呎價1萬以下成交錄534宗　超越上年全年9成　屯門區佔最多

美聯物業研究中心報告指出，隨著年內有不少細價新盤登場，不少更位處新界西北區，令到實用呎價1萬元或以下的一手成交個案顯著增加。今年上半年(截至6月24日)實用呎價1萬元或以下的一手成交量錄得534宗，已超越去年全年282宗水平，並大幅高出約89.4%。



美聯物業分析師岑頌謙表示，若將年內錄得的534宗實用呎價1萬元或以下的一手成交個案按地區劃分，屯門區成為1萬元或以下一手成交的主要集中地，年內錄426宗，佔約79.8%；其次是洪水橋及廈村錄38宗，佔約7.1%。

值得留意，儘管1萬元或以下成交大增，但實際僅佔同期整體一手成交量9,006宗不足6%，比重依然偏低。至於年內一手成交量以實用呎價逾1萬至1.5萬元為主，錄逾4,150宗，佔比約46%。

2025年(截至6月24日)實用呎價1萬元或以下的一手成交量與去年全年比較。

上半年全港一手成交量創6年新高 但金額仍按年跌約23%

由於上半年有不少細價新盤推售，導致一手市場出現「量升額跌」的情況。據資料顯示，今年上半年(截至6月24日)全港一手住宅成交量累計達9,006宗，不僅超越去年上半年8,632宗，並創自2019年下半年後的6年新高水平；然而，期內一手私宅成交金額僅錄約810億元，較去年同期1,052億元仍相差約23%。