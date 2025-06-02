美聯：平均每宗二手樓價年內跌0.88%、跌勢收窄　料後市價量齊升

據美聯物業研究中心綜合土地註冊處資料顯示，若以二手私人住宅計算，本年（截至5月28日，下同）平均每宗二手私宅註冊金額錄約701萬元，較去年全年平均約706萬元，微跌約0.7%，創九年新低。



惟值得留意，今年二手私宅金額跌幅明顯收窄，與樓價走勢相近似。隨著資金持續湧港，息口回落，加上貿易戰再度出現轉折，相信未來平均每宗二手金額有望回穩，甚至出現「額量齊升」的局面。

本年平均每宗二手樓價跌0.88% 跌幅收窄

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，據資料顯示，「美聯樓價指數」自2021年達至歷史高位後回落，2022年、2023年及2024年按年分別跌約14.9%、約5.8%及約6.9%。雖然本年迄今樓價仍跌0.88%，但跌幅已明顯大為收窄，與上述平均每宗二手私宅註冊金額跌勢放緩近似。

每年平均每宗二手私宅註冊金額。（美聯數據）

五區平均每宗二手私宅金額少於500萬元

若以十八區劃分，本年共有11個地區的平均每宗二手私宅註冊金額甚至低於700萬元水平，當中北區、屯門、葵青、元朗及觀塘區的五區平均每宗金額更少於500萬元。

年內有不少大型私人屋苑平均每宗二手金額低於500萬元，當中屬十大屋苑的沙田第一城及嘉湖山莊，年內平均分別約463萬元及約428萬元，分別較去年全年平均跌約4.9%及約4.3%。此外，九龍灣淘大花園平均約410萬元，亦跌約5.5%。而荃灣中心及金獅花園平均金額更分別錄約311萬元及約324萬元，分別較去年全年跌約7.2%及約1.8%。相信樓價由21年高位顯著回落，配合租金上升，料有利「租轉買」上車，相信細價物業尤為受惠。

今年平均每宗二手註冊金額低於500萬元的部份大型私人屋苑。（美聯數據）

年內有不少大型私人屋苑平均每宗二手金額低於500萬元。（資料圖片）

利好因素頻現 後市冀「額量齊升」

展望後市，劉嘉輝表示，眾多利好因素湧現。包括資金持續湧港，帶動金融活動暢旺，並導致息口回落，有利樓市。美國國際貿易法院裁定，總統特朗普的對等關稅為非法，下令「撤銷並永久禁止實施這些關稅」，或有望加快貿易戰明朗化。受利好因素帶動。他指，美聯物業預期，樓市的交投將持續暢旺，二手無論價量皆有望「追落後」，在樂觀的情況下，平均每宗二手金額有望回穩，甚至有機會出現「額量齊升」的情況。