內房雅居樂柏架山5萬呎地盤銀主盤12億沽　較收購成本33億挫六成

內房爆煲，在收購中的舊樓地盤淪為銀主盤賤價出售。原先由內房雅居樂集團（3383）擁有、位於英皇道992至998號及柏架山道2至16號住宅地盤，在去年8月淪為銀主盤，最終事隔近一年終以12億元沽出，較地盤收購成本33億元大跌逾六成。



據資料指，是次成交為英皇道992至998號及柏架山道2至16號住宅地盤（下稱地盤），地盤面積約5萬平方呎，最大可建樓面面積約44.8萬平方呎，新近在6月初以12億元沽出。

收購成本33億、去年底放售意向價不少於35億

上述地盤在2024年8月份被接管出售，當時有指地盤收購成本33億元，其後在同年12月則不少於35億元放售。以最新成交價12億元計，較地盤收購成本33億元，帳面大跌21億元或64%。

至於，買家以俊威國際有限公司（PERFECT WAY INTERNATIONAL LIMITED）名義買入，惟未知實際買家身份。

雅居樂原先計劃興建兩幢層住宅大廈

該地盤原先由內房雅居樂集團（3383）擁有，該地盤佔地約49,967平方呎。住宅部分計劃興建兩幢30至34層高層住宅大廈，預計可提供592伙及逾190個車位。

英皇道992至998號及柏架山道2至16號住宅地盤。

三年前向培新集團、晉安實業等借夾層融資

值得留意，在2022年6月，雅居樂獲晉安實業（2292）主席王聰德、「收樓大王」培新集團主席楊世杭，以及獨立第三方作為夾層貸款人，向其全資子公司「富銳發展」提供為期24個月、不超過8.94億元的夾層融資，年利率20厘並附帶選擇權。當中表明，貸款人可把夾層貸款轉換為富銳發展的全部已發行股份，而「富銳發展」持有的資產為上述英皇道及柏架山道住宅地盤。

雅居樂於2022年6月份曾披露一筆夾層融資詳情。