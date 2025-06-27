CCL連升2周報136.13點　上半年樓價累跌1.10%　料持續窄幅爭持

中原城市領先指數CCL最新報136.13點，按周升0.39%，屬6月5日黃竹坑滶晨公布首張價單101伙、中美元首通電話同意雙方團隊繼續落實好日內瓦共識，以及6月7日美國總統特朗普表示中美將啟動會談當周市況。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，本港拆息持續低企，新盤及貨尾銷情理想，樓市氣氛回暖，加上中美關係稍為緩和，CCL連升2周共0.41%，單周重上136點水平。第二季CCL成功守住財案前134.89點低位，沒有跌穿。財案放寬印花稅後近14周計，CCL九升五跌，累升0.92%，指數持續在135點到136點窄幅爭持。



上半年樓價累跌1.10%

CCL仍處於逾8年半低位未變，在2016年8月底水平徘徊。2025年樓價暫時累跌1.10%。指數較2024年9月首次減息前135.86點低位升0.20%，較2021年8月191.34點歷史高位跌28.85%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌4.82%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報137.48點，按周升0.34%。CCL（中小型單位）報136.13點，按周升0.34%。CCL Mass及CCL（中小型單位）齊升4周，分別累升0.94%及0.87%。CCL（大型單位）報136.12點，按周升0.67%，終止2周連跌。上述三大指數同樣繼續於2016年8月底水平徘徊。

九龍CCL_Mass報134.18點，按周跌0.29%，結束2周連升。新界東CCL_Mass報152.71點，按周跌0.42%。

四區樓價連續3周二升二跌

四區樓價連續3周二升二跌。港島CCL_Mass報135.50點，按周升1.75%，連跌2周後反彈。新界西CCL_Mass報125.40點，按周升0.46%。九龍CCL_Mass報134.18點，按周跌0.29%，結束2周連升。新界東CCL_Mass報152.71點，按周跌0.42%。港島、九龍、新界西及新界東指數，分別處於2016年5月底、9月中、10月初及2017年2月中水平。

以公布日期計，2025年上半年八大樓價指數六跌二升。CCL暫累跌1.10%，CCL Mass跌0.47%，CCL（中小型單位）跌0.64%，CCL（大型單位）跌3.36%，港島跌2.22%，九龍升0.28%，新界東升2.92%，新界西跌2.31%。