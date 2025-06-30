屯門NOVO LAND 3A期周六價單首賣160伙　入場三球有找　另招標5伙

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第3A期落實本周六（7月5日）首輪以價單形式發售160伙，入場費299.9萬元起。另亦推5伙四房分層單位招標。項目暫錄逾3,000個購樓意向登記，按首輪價單160伙計，超額認購逾17倍，項目本周四晚上8時截飛。



首輪價單賣160伙 入場費299.88萬

新地代理執行董事陳漢麟表示，該批160伙戶型涵蓋開放式至三房，當中開放式約佔10伙、一房佔19伙、兩房佔96伙、三伙則佔35伙。單位實用面積259至686平方呎，折實價由299.9萬至775.6萬元，折實呎價10,461至12,980元；

當中入場價單位為，Dragor第2座3樓D室，實用面積259平方呎，開放式間隔，價單定價352.8萬元，折實售價299.88萬元，呎價11,578元。預計該批單位總市值約共9.8億。

陳漢麟表示，今期銷售有不少的區內客，亦有來自九龍和港島的客源，當中亦有不少投資者，由近期的租務成交較吸引，回報比例亦比較高，相信會成為區內的藍籌屋苑。

新地代理執行董事陳漢麟。

首輪銷售分A、B兩組 大手客最多買6伙

首輪銷售當日分為A組大手客及B組散客，當中A組Super A時段至少買3伙但不多於6伙，即每購買1伙一房即需同時購買1伙實用面積不少於44平方呎指定單位；及每買1伙開放式需同時買1伙實用面積不少於330平方呎的指定單位。而A1組則最多可買兩伙。

至於B組散客則最多可一至兩伙，如購買2伙指定單位，只可買1伙實用面積少於310平方呎的指定單位。

屯門NOVO LAND。（余俊亮攝）

NOVO LAND 3A期涉及534伙

NOVO LAND 3A期細分兩座發展，共涉及534伙單位，當中戶型涵蓋開放式至四房，實用面積由237至1,527平方呎。第一座標準樓層一梯9伙，第二座標準樓層一梯11伙，各設三部升降機。

當中開放式戶型佔26伙，實用面積由258至259平方呎；一房戶佔52伙，實用面積由298至306平方呎；兩房戶佔253伙，實用面積由380至498平方呎；三房戶佔148伙，實用面積由544至735平方呎；四房戶佔26伙，實用面積由862平方呎，另設29伙連平台或天台特色戶，實用面積由237至1,527平方呎。