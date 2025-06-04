香港置業：6成市民看淡樓市　王品弟料次季「一手漲、二手穩」

本港樓市經歷4月動盪後，中美貿易戰暫緩和拆息回落下迎來轉機。香港置業公佈置業意向調查報告，成功收回有效問卷共300份，香港置業表示雖有約62.4%市民看淡未來一年樓價，但入市意欲卻回升約5.4個百分點至約51.7%，成交意慾增加。



王品弟：逾六成受訪者看淡樓市

香港置業研究部董事王品弟表示，有約62.4%受訪者看淡樓市，比例按季增加約4個百分點，認為近期新盤熱銷及息率下跌，已帶動樓市氣氛，未來12個月的樓價會下跌，並考慮入巿。

香港置業研究部董事王品弟。

上車客成樓市新貴 較傾向購買低樓齡住宅

上車客在購買物業上態度相對積極，調查結果顯示，受訪者購買物業的主要原因為上車，佔比達39.2%，按季增加7.2個百分點，比例連升2季兼創6季新高，重新成為主導。而換樓需求則連跌3 季至約38.6%，投資比例亦按季減7個百分點至約22.2%。

受訪者亦偏向購買新晉屋苑，有近5成半（56.1%）受訪者表示希望購買樓齡10年或以下的物業，創調查記錄以來新高，今年首5個月對比樓齡十年或以下屋苑與傳統十大屋苑的流通率比較，新晉屋苑平均流通率為1.6%，較傳統屋苑1.1%為高，反映市場對新晉屋苑的喜愛程度較高。

近8成市民贊成強積金放寬 百萬級資產成市場動力

強制性公積金(強積金)全自由行政策料今明兩年分階段落實，調查發現近8成(約 78.5%)受訪市民贊成放寬「強積金」用於首次置業，僅約21.5%持反對意見。根據積金局的統計數字，截至2020年12月底，資產規模達百萬級的賬戶突破10萬個，更有2萬個賬户累積超過200萬元。香港置業表示，若放寬「強積金」作首置方案，將有助釋放潛在置業需求，為市場注入動力。

美國未見減息 市場仍顯信心

儘管5月初美國聯儲局未有減息，但仍有半數市民認為減息周期尚未結束，有近55.2%受訪者預期未來12個月息口下行，僅約16.3%認為會上升。王品第預期美國今年會進一步減息，而香港亦會跟隨。受惠於仲未貿易戰緩落的影響，外來資金流入香港導致銀行體系結餘攀升，同業拆息（HIBOR）亦錄得0.87%。隨着拆息回落，多區屋苑出現「供平過租」跡象。

內地客利好租金市場 租金持續攀升

租金亦受惠於傳統租借活動帶動，專才及留學生來港利好租務市場，租金亦創5年新高。據差估署數據顯示，今年3月A類私人住宅單位租金回報率達3.7%，重返2012年水平。香港置業表示，若租金繼續跑贏樓價，同時令單位租金回報更具吸引力，再加上拆息於低位徘徊，增加投資者入市誘因，「供平過租」效應有機會進一步擴大，吸引租客轉租為買。

交投唱好 預期會呈現「一手漲、二手穩」格局

交投方面，在今年2月底財案將400萬元或以下物業印花稅降低至100元的背景下，市場細價新盤市場增加，400萬元或以下一手成交量5個月內已錄得1,230宗，超去年全年近1成，創下2016年後的9年新高。王品弟預期，第二季將呈現「一手漲、二手穩」，估計一手盤今年第二季新盤成交量可達5，000宗，按季升約13.7%。預測二手交投方面會按季升約6.2%至1.1萬宗水平，交投皆勝首季。