業主失蹤逾廿年！深井浪翠園無契殘裝樓賤拍　兩房167萬低市價56%

拍賣場再現低價另類盤。深井浪翠園一伙中層兩房單位，因業主失蹤20餘年並長期拖欠管理費，遭法院頒令強制拍賣。該「無契樓」於下周三（9日）進行拍賣，開價167萬元。若以開價成交，呎價約3,711元。



忠誠拍賣發言人指，上述單位為浪翠園第4期第12座中層A室，實用面積約450平方呎，採兩房間隔。單位涉及法院令，並屬於無契物業，將於下周三透過忠誠拍賣行推出，底價167萬元，折合呎價約3,711元。較同類單位市價380萬元，大幅折讓213萬元或約56.1%。

↓↓浪翠園第4期第12座中層A室↓↓

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業主失蹤逾20年 淪法院令物業

此單位因欠繳管理費長達20多年，遭管理公司向法院申請強制拍賣以抵欠款。離奇的是，原業主早在20多年前就人間蒸發，物業因此變成無契樓，預料新買家將難以申請按揭貸款，極可能需要「FULL PAY」入市。

經過多年空置，單位內部已經嚴重失修。從放盤照片可見，牆身發黑龜裂，地板被拆除，整體狀況相當殘破。預計新買家需要「全爆」進行大裝修才能入住。