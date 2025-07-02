堅尼地城吉喆累沽117伙、吸金逾10億　夥美聯推2項置業優惠吸客

樓市持續升溫，新盤再有部署。上海商業銀行附屬公司Right Honour Investments Limited 的港島西區堅尼地城及摩星嶺住宅新盤吉喆，累沽117伙，吸金逾10億元。項目今（2日）亦公布兩項置業優惠，當中包括最多8.8萬元傢俬套餐優惠，及提供收租保障計劃。



累沽117伙吸金逾十億

美聯物業董事李頌賢表示，截至6月30日，項目已售出117伙，套現約逾10億元。當中錄得投資者「一客三食」，入市作中長線收租投資之用，涉及金額約2,532萬元。另外項目已屆現樓，本年至今暫錄得近30宗租務成交。其中有一伙開放式單位以每月約1.73萬元租出，實用面積211平方呎，呎租達81.9元。

最多8.8萬傢俬優惠 收租保障高達千萬

為配合項目銷售，夥美聯推兩項全新置業優惠。即日起至8月31日期間，選購B、D及K室單位，將可獲連傢俬套餐優惠。假如買B室或K室可獲約8.8萬元傢俬禮券。若不選用可扣減4萬元。而選購指定D室買家則可獲價值6.5萬元傢俬禮券，若不選用可扣3萬元。

由即日起至8月31日期間，頭10名買家可享「收租無憂保」，提供租金損失保障金額20萬元，家居財物損失保障金額50萬元，至於保障第三者責任最高保障金額則高達1,000萬元。

堅尼地城現樓新盤吉喆。（資料圖片）

租務旺季來臨 第三季租金看升3%

樓市表現方面，美聯物業分析師岑頌謙表示，今年上半年全港一手住宅成交量累計超過9,200宗，不僅超越去年上半年8,630宗，並創六年新高水平。當中港島區(包括愉景灣)錄1,493宗成交，較去年同期增加約21%，較去年下半年更增約51%，並創7年新高。

今年第二季整體樓市靠穩，無論一手及二手交投、樓價及租金的表現均同步上升。隨著第三季步入租務旺季，在內地生及專才來港之下，料季內租金將突破歷史高位，看升3%。

今年上半年(截至6月29日)全港一手住宅成交量累計超過9,200宗，不僅超越去年上半年8,630宗，並創六年新高水平。（美聯數據）