新地米埔地皮擬建2322伙　規劃署原則上不反對　料周五開綠燈通過

政府致力發展北部都會區，新地（0016）在兩年前就旗下一幅鄰近未來落成的北環線牛潭尾站住宅用地，向城規會申請發展分層住宅發展，提供2,322伙中小型單位，總樓面約112.19萬平方呎。對於上述申請，規劃署表示原則上不反對，該申請將於本周五（4日）在城規會審理，料可獲開綠燈。



建10幢樓高16層分層住宅

上述申請地點為元朗米埔錦壆路一幅鄰近濕地保護區及錦綉花園的住宅用地，上述地盤面積約707,100 平方呎，申請人擬把地皮改劃為住宅（丙類），並擬以地積比率約1.5倍發展興建樓高16層的分層住宅，共涉10幢，落成後住宅總樓面面積約106.065萬平方呎。另外61,270平方呎面積用作商業、幼稚園及會所等用途，另有長者中心等社福設施。

申請地點曾獲批建71幢洋房

在2021年9月向城規會申請發展多達3,090伙，以及100個安老院舍床位的大型住宅項目。及後調整方案把項目伙數下調至2,771伙。惟2023年5月在城規會審理時表示不同意，最終否決其申請。

翻查資料，上述申請地點在2005年曾獲批建71幢洋房，即新發展方案較20年前的舊方案，伙數高出近32倍。