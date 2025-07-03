環球前高層黃劍濤928萬沽囍滙一房　帳賺88萬、夠買過千張唱片？

近期樓市氣氛回暖，有名人趁機沽貨套現。陳奕迅經理人甘菁菁丈夫、前環球唱片大中華區董事總經理黃劍濤（Duncan），新近將名下灣仔囍滙的一伙一房單位，以928萬元沽出，呎價20,807元，較銀行估價賣平約3%。



而黃劍濤於12年前以約839.8萬元買入，單位期間升值88.2萬元或逾一成。以陳奕迅最新黑膠唱片售價480元計，夠買約1,837張。



資料顯示，上述成交單位為囍滙3座低層H室，實用面積446平方呎，採一房間隔。據悉，原業主為黃劍濤，早前開價960萬元放盤，至近期減價32萬元或約3.3%，以928萬元沽出單位，呎價20,807元。

成交單位為囍滙3座低層H室，實用面積446平方呎，採一房間隔。（資料圖片）

較估價賣平約3% 12年帳賺88.2萬元

值得留意，據網上銀行對該物業進行估價，中銀網上估價為929萬元，而恒生估價為956萬元，即單位較銀行估價賣平最多約3%。

另外，黃劍濤於2013年斥約839.8萬元一手買入單位，當時呎價約18,830元。黃持貨12年沽出，樓價升值約88.2萬元或約10.5%。

黃劍濤持貨12年沽出，樓價升值約88.2萬元或約10.5%。（VCG）

妻子甘菁菁為陳奕迅經理人

黃劍濤自1980年代起活躍於香港樂壇，曾任職環球唱片高層近16年，曾與多位天王巨星合作。他與張國榮、林子祥、關淑怡等私交甚篤，其妻子甘菁菁更是知名歌手陳奕迅的經理人。