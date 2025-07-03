兩浸大內地生貪交通方便　1.45萬租沙田第一城兩房　回報有呢個數

踏入暑假租賃旺季，市場再錄內地生租樓成交。沙田第一城一伙兩房單位，新近以每月1.45萬元租出，呎租47.7元，租金回報達4.2厘。租客為兩名即將入讀浸會大學的內地學生，二人一次過預繳全年租金共17.4萬元。



中原地產副區域營業董事吳焯誠表示，上述租出單位為沙田第一城42座中層G室，實用面積304平方呎，屬兩房間隔。代理透露，此單位為業主新近收回，原本叫價每月約1.48萬元，經議價後以1.45萬元成交，呎租47.7元。

租賃單位為沙田第一城42座中層G室，實用面積304平方呎，屬兩房間隔。（資料圖片）

預繳一年17.4萬租金 位置方便浸大上學

而新租客為兩名內地生，將於新學年入讀浸會大學。二人見屋苑位置方便，坐巴士前往浸大附近只需1至2站，加上單位裝修企理並配備基本傢俬，經輕微議價後，決定預繳一年租金「即睇即租」，方便日後上學。

至於業主於2025年以約410萬元購入該單位，按今次租金計算，可享約4.2厘的租金回報。