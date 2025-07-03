高力：今年寫字樓租金料跌一成　空置率將攀升至19%

寫字樓市場未見曙光。高力發表2025年第二季度市場報告，甲級寫字樓租金在第二季共下跌約1.8%，全年預測跌約10%。不過高力指，寫字樓和工業物業雖然面對供需失衡的挑戰，但投資市場現顯復甦跡象。



高力香港研究部及零售顧問主管李婉茵表示，寫字樓和工業市場仍然受到新增供應及審慎租戶需求所壓抑，預計全年的租金將會繼續下調。數據顯示，甲級寫字樓租金在2025年第二季減少約1.8%，而2025年上半年已錄得約4.7%下跌，預計全年會錄得約1成跌幅。

甲級寫字樓吸納量在第二季度達30萬平方呎，扭轉第一季度的負增長。但李婉茵表示，原因主要來自租戶重整租約及搬遷，並非業務擴張所導致。

甲級寫字樓租金在2025年跌幅最大。（資料來源：高力國際）

空置率預計年底增加至19% 需數年時間消化供應

空置率仍維持於高位，第二季度爲17.3%，並預計下半年及2026年分別會增加約300萬及200萬平方呎供應，空置率會繼續上升。

高力香港企業客戶服務主管顏慧萍表示，按現時新供應落成時間及租務活動計算，預料今年年底，空置率會攀升至19%，市場現時平均僅錄得約45萬平方呎淨吸納量，面對大量入市供應，市場需要數年時間完全消化。

零售及資本市場顯著上升 有望下半年恢復銀主盤銷售

零售商舖受到本地、內地及國際品牌擴張及搬遷帶動下，一線街舖租金上升1.5%，全年租金預計約錄得3%升幅。工業租務則受到地緣政治不確定性及企業信心低迷，按季下跌約1.1%，按年下跌約5.0%.

資本市場受惠於借貸成本下降、政策支持及投資氣氛回暖，總成交額按季升33%，約83億港元，寫字樓資產佔比最大，約89%。

高力香港資本市場及投資服務主管翟聰指出，隨著金融市場回穩，預計市場對寫字樓、酒店及整幢住宅物業的興趣會上升，銀行亦有望於下半年恢復出售銀主盤，爲投資者帶來更多機遇。