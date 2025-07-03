北角半山煙花景千呎凶宅「割喉」賤賣！平市價一半 即變居屋價
撰文：李明珠
出版：更新：
二手成交持續，部分事故單位遭低價放售。北角半山海景台一伙三房事故單位最新以低價758萬元售出，足足較正常市價折讓近一半，呎價僅8,239元，等同於居屋水平。原業主早於2006年買入單位，持貨19年帳面僅獲利25萬元，輕微升值3.4%。
中原地產首席分區營業董事林志達表示，該單位為海景台中高層單位，實用面積920平方呎，三房套連工人套房間隔，附設露台，向西北，享煙花海景。原業主自去年6月開始放盤，最初叫價1,680萬元，但一直未獲承接。其後因應市況下調叫價，最終於近日獲新買家洽購。據悉，新買家為用家，鍾情單位附帶裝修，加上價錢吸引，最終議價以758萬元成交，折合呎價8,239元。
↓↓海景台中高層單位↓↓
+3
曾發生自殺事故、低市價一半賤賣
代理透露，單位屬事故單位，去年曾有住戶在屋内自殺，而且原業主亦急於放盤，最終導致單位造價大打折扣。若參考屋苑近期同類單位成交，一伙中層B室，實用面積相同的同類單位於今年4月以1,520萬元售，呎價約16,522元。可見是次單位較同類市價大幅折讓約50%。
原業主則於2006年以733萬元購入單位，持貨19年至今，是次沽貨帳面僅獲利25萬元，期内單位升值3.4%，若扣除使費料需實蝕離場。
換樓客500萬沽綠楊新邨兩房 9年僅升值2% 扣完使費要倒貼！業主失蹤逾廿年！深井浪翠園無契殘裝樓賤拍 兩房167萬低市價56%買磚頭退休！年長租客驚租金變貴 289萬FULL PAY買兆禧苑一房西貢「蝕讓之城」又輸！傲瀧3房連車位1509萬蝕沽 7年蒸發半層樓同區租客轉買黃埔花園4房 長情業主860萬離場 單位升值8.5倍紀惠頻沽貨湯文亮稱為降借貸比 樓市最壞時間已過 下半年續減磅十大屋苑周末錄12宗成交 按周升逾三成 部份買家回流二手市場