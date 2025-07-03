北角半山煙花景千呎凶宅「割喉」賤賣！平市價一半　即變居屋價

二手成交持續，部分事故單位遭低價放售。北角半山海景台一伙三房事故單位最新以低價758萬元售出，足足較正常市價折讓近一半，呎價僅8,239元，等同於居屋水平。原業主早於2006年買入單位，持貨19年帳面僅獲利25萬元，輕微升值3.4%。



中原地產首席分區營業董事林志達表示，該單位為海景台中高層單位，實用面積920平方呎，三房套連工人套房間隔，附設露台，向西北，享煙花海景。原業主自去年6月開始放盤，最初叫價1,680萬元，但一直未獲承接。其後因應市況下調叫價，最終於近日獲新買家洽購。據悉，新買家為用家，鍾情單位附帶裝修，加上價錢吸引，最終議價以758萬元成交，折合呎價8,239元。

↓↓海景台中高層單位↓↓

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曾發生自殺事故、低市價一半賤賣

代理透露，單位屬事故單位，去年曾有住戶在屋内自殺，而且原業主亦急於放盤，最終導致單位造價大打折扣。若參考屋苑近期同類單位成交，一伙中層B室，實用面積相同的同類單位於今年4月以1,520萬元售，呎價約16,522元。可見是次單位較同類市價大幅折讓約50%。

原業主則於2006年以733萬元購入單位，持貨19年至今，是次沽貨帳面僅獲利25萬元，期内單位升值3.4%，若扣除使費料需實蝕離場。