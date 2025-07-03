西半山巴丙頓山3年來首度開齋 招標沽6伙兩房戶 售價創歷史新低
撰文：李明珠
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近月新盤市場氣氛不俗，部分樓盤時隔數年後再次錄得成交。新地（0016）及新世界（0017）合作的港島西半山巴丙頓山，最新錄得3年來首宗成交，有6伙單位透過招標形式沽出，成交價由1,203萬至1,438萬元，合共套現約8,080萬元。
成交記錄冊顯示，項目最新招標沽出6伙單位，合共套現約8,080萬元。售出的單位均為兩房戶型，實用面積493至614平方呎，成交價由1,203.2萬至1,438萬元，折合呎價約21,500至24,406元。
當中售價最低的單位為18樓D室，實用面積493平方呎，以1,203.2萬元沽出，呎價約24,406元，創項目歷來最低售價。
三年來首次錄得成交
值得留意的是，項目再對上一次成交已經為2022年5月，即是次為項目3年來首次再錄一手成交。資料顯示，巴丙頓山共提供79伙，於2018年1月推出首張價單，當時折實平均呎價約32,200元。
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