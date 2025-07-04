WHITESANDS銀主洋房三折賤賣！呎價平過居屋　皇宮屋富豪血蝕7成

銀主盤單位向來較市價有所折讓，部分新發展的新界洋房更錄得驚人蝕讓。大嶼山WHITESANDS一幢銀主洋房最新以1,650萬元易手，呎價低見6,793元，更低於東涌居屋水平，創屋苑新低。據悉，單位原由中聯石油化工前主席許智銘持有，其於2018年一手買入單位後近年淪為銀主盤，最新成交價較當年買入價帳面勁蝕3,411萬元，蝕幅高近7成。



呎價平過東涌居屋、樓價7年慘蝕67%

市場消息表示，上述單位為WHITESANDS單號洋房，實用面積2,429平方呎，三房三套間隔，連2,713平方呎花園及988平方呎天台。單位為銀主盤，最初曾叫價4,000萬元放售，惟最終於上月大幅減至1,650萬元售出，折合呎價僅6,793元。

原業主為許智銘、2018年買入價5061萬

是次單位成交呎價不但首度跌穿萬元關口，創屋苑歷史新低；更較東涌區内居屋水平還要低。以裕東苑爲例，屋苑上月平均二手成交呎價為7,555元，即是次單位呎價較居屋再低出10%。

原業主為中聯石油化工前主席許智銘，其於於2018年以5,061萬元一手購入單位，當時呎價高達2.08萬元。直至單位去年淪為銀主盤後並遭銀主放售，最新成交價較當年買入價帳面勁蝕3,411萬元，樓價7年間大幅蒸發逾67%。

（太古地產圖片）

凱旋門「天際皇宮屋」銀主盤去年底4.05億沽

資料顯示，許智銘近年多項物業被銀主沒收，當中最矚目的是位於凱旋門的「天際皇宮屋」，單位為1A座朝日閣80至82樓的天際獨立屋連天台私人泳池，單位實用面積約4,398平方呎，平台面積約2,206平方呎，物業享極高層270度維多利亞港全海煙花景觀，80樓樓高約4.6米，為凱旋門單位中最高。

「皇宮屋」最早曾以13億元叫價放盤，惟一籃子豪宅已經已被銀主收樓，並劈價至5億元求售，每呎叫價約54,800元。而直至2024年12月，該凱旋門「天際皇宮屋」終以4.05億元沽出，新買家為內地客，以公司名義入市。

↓頂層天際屋昔日採用古代宮廷設計風格↓

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