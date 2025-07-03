投資客一手落空　轉戰400萬購沙田第一城　業主短炒賺26.3萬

部分一手準買家回流二手市場。沙田第一城一伙兩房單位新近以400萬元沽出，呎價14,085元。買家為外區投資客，因一手新盤的抽籤結果不理想，而回流至二手市場覓筍盤收租。而原業主同為投資客，單位短炒逾三個月，帳賺約34萬元。但若扣除使費，料實賺約26.3萬元。



中原地產副區域營業董事吳焯誠表示，上述成交單位為沙田第一城45座中層B室，實用面積284平方呎，屬兩房間隔，附企理裝修。據悉，業主叫價約410萬元，新買家議價後以400萬元易手，呎價14,085元。

料享4.4厘租金回報

代理透露，新買家為外區一手向隅客，早前有意於一手市場購入一伙一房單位收租，但抽籤未如理想。於是近日回流二手尋覓心儀單位，見上述單位價錢合理，輕微議價後，即入市單位收租。若以單位市值月租約1.45萬元水平計，料可享約4.4厘回報。

↓↓沙田第一城45座中層B室↓↓

短炒逾三個月 實賺約26.3萬

翻查資料，原業主於今年4月以約366萬元購入單位，持貨逾3個月，原先打算裝修後將單位用作收租，但日前將單位放賣，並快速獲承接而短炒成功。從放盤相片可見，單位保養狀況良好，整體新淨，但裝修風格較為陳舊，未能配合時下潮流。

是次成交，原業主帳面獲利約34萬元，單位期內升值約9.3%，若扣除稅款及佣金等使費約7.7萬元，料實賺約26.3萬元。代理補充，沙田第一城本月短短3天暫錄約6宗成交，平均實用呎價約13,671元水平。