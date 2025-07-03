環球不明朗因素加劇　戴德梁行：美國減息有利港樓　料樓價3%上落

戴德梁行今日（3日）發表2025年上半年物業市場回顧及展望報告，報告指第二季度甲級寫字樓新租賃成交錄得約120萬平方呎，創疫情後單季新高，惟受新供應及高待租率影響，預計全年寫字樓租金最多跌9%。至於核心區一線街舖第二季空置率亦呈上升趨勢，當中銅鑼灣空置率按季升至13.2%。



住宅方面，戴德梁行預料第二季住宅成交量將按季上升三成至約15,900宗水平，惟受到環球不明朗因素加劇，以及低拆息能否維持的影響下，料預期全年樓價將有3%上落。



受新供應及高待租率影響 料全年寫字樓租金最多跌9%

戴德梁行報告指出，香港寫字樓於第二季錄得約120萬平方呎的新租賃面積，為2019年後最高水平，市場亦錄多宗大手租賃交易，當中美資公司簡街資本預租中環新海濱三號用地逾20萬平方呎用地。全港整體寫字樓待租率錄得約19.3%，另龐大的潛在供應持續壓抑租金，整體租金下調約1%，暫計2025上半年累計跌3.4%。

戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝表示，香港交易所上半年奪首次公開招股（IPO）首位，除著更多內地公司來港上市，會振興寫字樓市場情緒，預期會帶動銀行及專業服務需求。亦表示在新增供應及高待租率會對未來租金表現構成壓力，並預計2025年全年整體寫字樓租金會下跌7%至9%。

中環新海濱三號商業地王。（2025年5月份現場情況/黃祐樺攝）

來港旅客消費模式 「珠寶及鐘錶」按年跌8.8%

零售表現方面，主要受到啟德主場館開幕及該處舉辦多項盛事下，整體來港旅客數字在首5個月錄得超過2,000萬人次，較同期升12%。首5個月銷售總額累計約1,551億元，跌約4%。

由於來港旅客的消費模式變為更重視文化和高性價比零，高端零售類別首當其衝，當中，「珠寶及鐘錶」和「服裝及配飾」類別的銷售貨額價值分別按年下調8.8%和5.7%。同期「藥物及化妝品」和「食品、酒類飲品及煙草」則錄得溫和增長，分別按年升3.4%和2.7%。

左起：戴德梁行黎劍明、戴德梁行蕭亮輝、戴德梁行鄧淑賢

銅鑼灣空置率按季升至13.2%

核心區空置率方面，銅鑼灣由上季的5.3%升至13.2%，旺角及中環分別微升至9.5%及8.6%，而尖沙咀則維持在9.4%水平。至於租金方面，銅鑼灣、尖沙咀及旺角街舖租金分別下跌3.6%、3.4%和2.7%，而中環受到本地需求支持微升約0.2%。

蕭亮輝表示，現時零售市場正經歷「租戶大洗牌」階段，能夠展現本地文化以及提供獨特體驗及高質量的零售商和餐飲品牌，會更受旅客歡迎。而部分傳統零售商則未能及時轉型重新吸引消費者，被逼撤出零售市場。

左起：戴德梁行黎劍明、戴德梁行蕭亮輝、戴德梁行鄧淑賢

第二季住宅賣買合約按季升三成

住宅方面，受到銀行同業拆息下調，以及發展商貼市價推出新盤的關係，一手市場交投活躍，第二季住宅賣買合約預計達15,900宗，按季升30%。戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢表示，發展商於第二季積極推盤，3至5月的成交量回升至每月5千宗以上，首5個月樓價累計跌幅收窄至0.9%。

若美國減息將有利樓市 預期全年樓價正負3%

後市方面，鄧淑賢表示雖然環球不明朗因素持續加劇，而低拆息能否維持仍是未知之數，但若美國今年內能再度減息，支持港元拆息繼續低走，相信對樓市有正面支持作用，預期整體成交量與去年相約，而全年樓價波幅在正負3%的水平內浮動。

戴德梁行香港估價及顧問服務部高級董事黎劍明則指出，各類市場均在第二季改善，細價盤沙田第一城按季升2.3%，中價市場的鰂魚涌太古城升0.4%，而代表豪宅市場的南區貝沙灣則跌幅收窄至2.5%。