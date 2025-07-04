黃埔花園兩房540萬沽　業主短炒8個月帳賺20萬　扣除使費得個吉

二手市場回暖，市場錄得短炒獲利個案。紅磡黃埔花園一伙兩房單位最新以540萬元成交，呎價13,882元。原業主於去年11月買入，最終持貨8個月後成功炒貴20萬元。但扣除包括代理佣金及稅務等費用，料該名炒家暗蝕約2.3萬元。



中原地產分區營業經理袁顯岸表示，上述成交單位為黃埔花園2期9座高層H室，實用面積389平方呎，採兩房一廁間隔，單位座向西方，望開揚街景。據悉，業主早前叫價580萬元放盤，最新以540萬元成交，呎價13,882元。

成交單位為黃埔花園2期9座高層H室，實用面積389平方呎，採兩房一廁間隔。（資料圖片）

業主8個月帳賺4% 計使費料需蝕錢

另據網上銀行對該物業的估價，中銀網上估價為542萬元，而恒生估價為543元，單位最新成交價與估價相差無幾。

原業主於去年11月以520萬元購入單位，當時呎價13,368元。業主持貨短短8個月，現轉手帳面微賺20萬元離場，樓價8個月回升4%。但扣除包括代理佣金及稅務等費用，料該名炒家暗蝕約2.3萬元。