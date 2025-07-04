上水四百呎公屋50萬就買到　首期2.5萬做業主　兩原因平市價一半

樓價於低位徘徊，部分位置較偏遠的資助房屋錄得低價交投。上水公屋天平邨一伙400呎單位最新以綠表價50萬元沽出，成交呎價僅1,127元，低市價五成以上。據悉，由於單位曾發生事故所以拖累樓價，若按最高承造95%按揭計算，買家只需支付2.5萬元首期即可入市。



市場消息指，涉及的單位為天平邨中層戶，實用面積443平方呎，可分間兩房至三房間隔。單位於綠表市場推出放盤，近期以50萬元易手，折合呎價僅1,127元。

由於公屋最高向銀行承造樓價95%的貸款，料買家僅需2.5萬元首期即可成為業主。

凶宅單位低市價五成吸客

翻查屋苑近期二手成交紀錄，屋苑戶型種類較多，面積接近甚至較細的單位成交價普遍在130萬元至200萬元不等，可見是次單位造價至少較市價低出5成或以上

有區内代理解釋，由於是次單位曾發生事故，因此價值會大幅減低。而且公屋客源狹窄，大部分為自用客，未必願意放棄正租住的公屋或動用綠表資格去購買凶宅單位，最終導致業主需以低價吸客。

上水公屋天平邨。（林振東攝）

上水公屋天平邨。（資料圖片）