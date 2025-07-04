CCL報136.5點　連升3周　分析：充斥利好消息、現止跌回穩跡象

中原城市領先指數CCL最新報136.56點，按周升0.32%，數據反映拆息再創3年新低，及恒生指數創近3個月高位當周市況。利好消息充斥市場，樓市氣氛正面向好，帶動二手成交增多，CCL連升3周共0.73%，對上一次為財案後三月中連升3周共1.49%。樓價出現止跌回穩跡象，估計短期CCL在135點到137點窄幅爭持。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL仍處於逾8年半低位，在2016年8月底水平徘徊。第二季CCL反覆橫行，2025年上半年樓價最終累跌0.78%。指數較2025年3月財案前134.89點低位升1.24%，指數較2024年9月首次減息前135.86點低位升0.52%，較2021年8月191.34點歷史高位跌28.63%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌4.52%。

7月4日金管局6月以來已4度入市，合共買入590.72億港元，商務部證實美國取消對華採取的一系列限制性措施，7月5日屯門NOVO LAND第3A期首輪價單推售160伙，上述情況對本地二手樓價的影響，將於2025年7月下旬公佈的CCL才開始反映。

CCL Mass連升5周

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報137.89點，按周升0.30%。CCL(中小型單位)報136.52點，按周升0.29%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊升5周，分別累升1.24%及1.16%，兩大指數同樣繼續於2016年9月中水平徘徊。CCL(大型單位)報136.79點，按周升0.49%，連升2周共1.17%，指數仍處於2016年8月底水平。

四區二升二跌、新界東跌幅7周最大

四區樓價連續4周二升二跌。九龍CCL_Mass報136.15點，按周升1.47%，升幅16周以來最大。新界西CCL_Mass報126.83點，按周升1.14%，升幅18周以來最大，連升2周共1.60%。新界東CCL_Mass報151.11點，按周跌1.05%，跌幅7周以來最大，連跌2周共1.47%。港島CCL_Mass報133.93點，按周跌1.16%，跌幅5周以來最大。港島、九龍、新界西及新界東指數，分別處於2016年5月底、9月底、10月底及2017年1月底水平。

以正式買賣合約日期計，指數與2024年底相比，2025年上半年八大樓價指數六跌二升。CCL累跌0.78%，CCL Mass跌0.17%，CCL(中小型單位)跌0.35%，CCL(大型單位)跌2.88%，港島跌3.35%，九龍升1.75%，新界東升1.84%，新界西跌1.19%。