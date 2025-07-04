兩房價錢買三房　嘉湖山莊凶宅同層三房360萬沽　造價創8年新低

市場再錄事故單位成交。天水圍嘉湖山莊一伙三房單位新近以360萬元沽出，呎價約6,618元，創同類單位8年新低。據悉，單位屬事故單位同層，原業主於2013年買入單位，帳面獲利48.2萬元，期内升值15.5%。



利嘉閣地產高級經理蕭啟諾表示，該單位為嘉湖山莊美湖居8座低層G室，實用面積544平方呎，三房間隔。據悉，原業主早於2019年起叫價650萬元放售，惟一直未獲承接。加上樓價幾年來不斷下跌，最終業主決定於近日減至360萬元沽出，累減290萬元或45%，折合呎價約6,618元。

造價創同類8年新低

代理透露，由於單位為凶宅同層，所以造價有所折讓，相等於兩房的價格水平，並創屋苑同類單位造價約8年新低。

原業主於2013年9月以311.8萬元買入單位，持貨12年現轉手帳面獲利48.2萬元，單位期内升值15.5%。