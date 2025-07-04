內地生租樓遇彈弓手？大埔天鑽業主臨時反價一千蚊　要求年繳24萬

隨著暑假租務旺季來臨，租賃市場出現業主反價現象。大埔天鑽一伙兩房單位原開價每月1.9萬元放租，並已獲得一名內地學生垂青。但業主隨後將租金上調1,000元至每月2萬元，同時要求租客一次性預繳全年租金24萬元。租金回報逾3.5厘。



美聯物業區域經理楊浩然表示，上述租出單位為大埔天鑽8座低層H室，實用面積525平方呎，採兩房間隔。據悉，單位最初以月租1.9萬元放租。

獲內地生洽租即加租1000元 要求預繳全年租金24萬

在獲得內地學生洽租後，業主依循租務市場升勢，將租金調升1,000元至月租2萬元，並要求租客以年繳方式支付24萬元租金，呎租約為38元。

租出單位為大埔天鑽8座低層H室，實用面積525平方呎，採兩房間隔。（蔡偉南攝）

租金回報逾3.5厘

資料顯示，業主於2019年以680萬元購入此單位。按照現時租金計算，可享逾3.5厘的租金回報。