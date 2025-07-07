美國蝴蝶餅Auntie Anne's擴充　10萬租四太利園山道舖、低高峰7成

美國蝴蝶餅名店Auntie Anne's在港開分店！新近以每逾10萬元租用賭王「四太」梁安琪持有的銅鑼灣利園山道地舖，呎租約125元。以高峰期租金約30萬元計，新租金大跌約67%。



Auntie Anne's月租逾10萬 高峰期跌租近7成

中原（工商舖）商舖部高級分區營業董事梁偉傑表示，是次租賃成交為銅鑼灣利園山道61至73號地下I號舖，面積約800平方呎，最新以每月逾10萬元租出，折合呎租約125元，符合市場水平。不過，如以較高峰期租金約30萬元計，今次月租大跌約67%。至於，新租客為美國蝴蝶餅名店Auntie Anne's。

銅鑼灣利園山道61至73號地下I號舖。

四太梁安琪09年6880萬購入 租金回報為1.7厘

據知，該舖位由已故「賭王」何鴻燊四太梁安琪於2009年以6,880萬元購入，一直作長線收租用途，以是次租金計，料租金回報為約1.7厘。

至於，由梁安琪持有的銅鑼灣東角道26號怡東商場地下13至16號舖連一樓之複式舖位，亦於今年4月獲名創優品承租，市傳月租逾40萬元。

賭王「四太」梁安琪。（廖雁雄攝）

唐詩詠早前於利園山道開設焙品牌33 CUBREAD

梁偉傑指，美國蝴蝶餅名店Auntie Anne's於尖沙咀首設據點後，短短不足一年間已落實於銅鑼灣開設分店，反映對香港營商環境前景的信心。另外，前無綫電視（TVB）女藝人唐詩詠亦在銅鑼灣利園山道開設烘焙品牌33 CUBREAD，而附近已有多所著名烘焙品牌進駐，料今次Auntie Anne's進駐的銅鑼灣利園山道地段，可造成協同效應。