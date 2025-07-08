屯門NOVO LAND第3A期明次輪價單賣126伙 截收8290票、超購逾64倍
撰文：黃祐樺
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新地（0016）旗下屯門NOVO LAND第3A期明日（9日）次輪價單推售126伙，入場費301.4萬元。項目昨日截票，經核數後共接獲8,290個購樓意向登記，當中包括100票為代理入票，以次輪價單形式銷售126伙計算，超額認購逾64倍。
次輪價單銷售126伙，戶型涵蓋開放式至三房，當中10伙為開放式、16伙為一房、73伙為兩房，以及27伙為三房，實用面積237至690平方呎，定價由354.6萬至900.2萬元，呎價12,481至16,214元。若扣除最高折扣15%，折實價301.4萬至765.2萬元，折實呎價10,609至13,782元。
入場價單位爲Dragor第2座3樓H單位，屬開放式間隔，實用面積爲259平方呎，折實售價爲301.4萬元。
大手客最多可買6伙
項目公開發售共設A及B組，當中第A組Super A買家須購入3伙至6伙，其中每購買1伙一房，須同時購入1伙實用面積不少於440平方呎單位；及每購買1伙開放式，須同時購入一伙實用面積不少於330平方呎的單位。
第A1組買家可購入1伙至2伙，如買家只購買1伙，該單位須為實用面積不少於520呎平方呎三房；如買家購買2伙，其中每購買1伙一房，須同時購入1伙實用面積不少於440平方呎的單位；及每購買1伙開放式，須同時購入1伙實用面積不少於330平方呎單位；B組買家可購入1至2伙。
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