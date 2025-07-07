CBRE:上半年甲廈總租賃面積跌30%　下半年舖市由證券行、藥房帶動

世邦魏理仕（簡稱CBRE）於今日（7日）發表《2025年上半年香港商業房地產市場觀點》報告，指出甲級寫字樓市場仍面對挑戰，但主要領域已現穩定跡象，整體前景呈現樂觀趨勢。第二季甲級寫字樓租務動能大致穩定，整體租賃面積按季跌約3%，至88.5萬平方呎，上半年總租賃面積達到180萬平方呎，按年跌30%，僅2024年全年總量約41%。



至於零售舖市方面，該行表示受惠新股IPO市場轉旺，加上旅客購物模式由奢侈品轉為低價藥品，料今年下半年證券行及藥房租賃情況會較活躍。



預計下半年商廈整體租金維持下行

據世邦魏理仕最違資料，全港甲廈吸納量在連續兩季負值後回升至14.7萬平方呎，中環核心區錄得15.5萬平方呎增長，上半年吸納量錄18.6萬平方呎，為2015年下半年以來最高。港島東因出現減縮面積的情況，淨吸納量錄-4.39萬平方呎。九龍東連續4季下跌，錄18.6萬平方呎，創本年度新低。

世邦魏理仕香港顧問及交易服務主管馮慧詩表示，第二季中環租賃成交量創2015年第二季新高，主要受到簡街資本的一宗大型預租帶動，但全港空置率仍偏高，預計下半年整體租金仍維持下行趨勢。

2025年零售租務較2024下半年放緩，餐飲行業總面積錄13.4萬平方呎，為2009年最高。核心區空置率下降約0.7%，至7.1%，帶動租金按季上升0.9%，與今年第一季升幅一致，使上半年租金增長達1.9%。

世邦魏理仕香港顧問及交易服務－商舖部資深董事溫運強表示，2025年上半年零售市場仍保持穩定，隨著旅客人流量持續回升，部分零售商會重新進場，預計下半年零售租賃市場會保持穩定。

IPO市場轉旺、證券行承租地舖擴充

被問到哪類零售商戶租舖會於下半年較活躍，溫運強表示，由於最近有很多公司來港上市（IPO），旺角西洋菜南街及銅鑼灣羅素街最近有多個證券行承租地舖，以作擴充。而另外一個行業則是藥房，他指內地客來港的購物趨勢，已由購買豪華奢侈品，轉變成購買藥物爲主，而上半年藥房銷售額約升近8%，並預料下半年證券行及藥房租賃情況會較活躍。

世邦魏理仕指，最近有很多公司來港上市（IPO），多間證券行承租地舖作擴充。（香港01相片）

倉庫空置率升至10.3%、租金續跌

工業及物流方面，在全球市場前景不明朗下，新租賃成交量連續第二季維持低迷，2025上半年錄得約118萬平方呎，錄得自2015年來最低半年度水平。倉庫空置率上升0.4%至10.3%，導致租金按季下跌約0.8%。

租賃市場主要受到倉庫般遷及縮減帶動，赤鱲角的智慧物流樞紐逾10萬平方呎及青衣招商物流中心逾9.2萬平方呎獲承租，部分用作倫敦金屬交易所的金屬儲備用途。

HIBOR 拆息未能刺激投資需求

儘管銀行同業拆息HIBOR由三月尾的3.73%下跌至0.72%，但利率下調未能刺激投資需求。第二季總投資金額按季上升45%，主要交易包括港交所以63億元購入交易廣場第一期多層樓面自用，佔總投資金額約73%。即使投資金額上升，但第二季僅錄得16宗交易。

世邦魏理仕香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷表示，隨著政府宣佈會於今年7月推行酒店改建學生宿舍試驗計劃，預計酒店及辦公室業主對相關物業的興趣會上升。政府放寬寫字樓改裝作學生宿舍，或刺激相關物業成交量，甄浚岷表示，實際情況視乎該改裝項目爲現成物業，抑或從寫字樓重新改裝爲酒店，若爲後者，改裝會牽涉較大的投資金額，預期政策對寫字樓租賃增加的效果會較輕微。