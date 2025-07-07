新盤撻訂潮！將軍澳海茵莊園兩日勁撻41伙　總成交額涉2.38億

發展商持續以低價推銷貨尾單位，引發撻訂潮。九龍建業（0034）旗下將軍澳海茵莊園最新錄得大規模撻訂，兩日合共撻訂41伙單位，涉及成交金額約2.38億元，發展商至少殺訂2,087萬元。



成交記錄冊顯示，海茵莊園最新連錄41伙撻訂，涉及成交金額約2.38億元。該批單位有接近一半，屬於項目2021年10月首輪銷售時沽出，成交價由413.7萬至855.5萬元不等，大部分買家當時採用建築期付款計劃入市。

惟單位最新分別於7月2日及4日終止買賣合約，料賣家已棄購，遭發展商殺訂5%至10%不等，最終殺訂金額高達至少2,087萬元。

發展商減價推售部分單位、19伙暫停銷售

值得留意的是，該批單位撻訂後發展商隨即修改價單，並將部分單位重新推售，平均減幅約3%至5%，而當中有19伙單位則宣佈暫停銷售，大部分屬殺訂10%以上的單位。

以該批單位中最高成交單位為第2座11樓D9室爲例，實用面積402平方呎，兩房間隔。單位於2021年售出時成交價約855.5萬元，最新撻訂後價單售價下調為808萬元，即帳面減價47.5萬元或5.5%。

將軍澳海茵莊園。