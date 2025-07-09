一手貨尾被吸納　美聯：降至不足2.1萬伙　連跌5個月創15個月新低

一手市場回暖，發展商積極推盤。據美聯物業研究中心資料顯示，截至6月底全港累積貨尾量，當中包括樓花及現樓，共錄約20,906伙，較5月份約21,442伙減少約2.5%，並創自2024年3月後的15個月新低。值得留意，貨尾量連跌5個月，累跌約9.6%，而上半年累計則減少約3.5%，顯示發展商積極銷售貨尾。



累積貨尾量企穩逾2萬伙水平

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，儘管上半年發展商積極推售全新盤，當中涉及22個新盤及逾8,100伙，但一手去貨速度更急勁。據美聯物業研究中心綜合《一手住宅物業銷售資訊網》資料及市場消息，上半年一手成交量達9,306宗，屬6年新高。一手銷售強勁，成交量比起推盤量更多，促使累積貨尾減少。但累積貨尾量仍連續23個月企穩逾2萬伙水平，預期發展商將繼續積極「去庫存」。

6月底全港累積貨尾量，當中包括樓花及現樓，共錄約20,906伙。

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上半年貨尾銷售比率升至45%

上半年貨尾銷售比率進一步提升至45%，反映發展商積極「去庫存」。上半年9,306宗一手成交中，約5,097宗屬於今年推出市場的全新盤，佔比54.8%；其餘4,209宗約佔比45.2%來自2024年之前推出的餘貨單位，而4成半的貨尾比例屬近年新高。

上半年貨尾銷售比率進一步提升至45%。

6月貨尾量較年初回落近一成

相較今年1月貨尾量高位23,121伙，6月已回落9.6%至20,906伙。按3區劃分，港島區（包括愉景灣）貨尾最少，6月錄得2,903伙，較1月大幅減少17.7%，減幅最多；貨尾量最高的九龍區（包括將軍澳及西貢）6月錄11,690伙，減少約1成；新界區6月錄6,313個貨尾單位，較1月亦減少4.4%。