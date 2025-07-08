新蒲崗日新舍首批800個宿位租罄 恒大承租逾200個 主打雙人房
撰文：李明珠
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宏安地產（1243）旗下新蒲崗全新共居公寓「日新舍」（Sunny House）最新宣佈，項目自去年9月正式營運以來，首批推出的800個宿位已全數租出，其中香港恒生大學大手承租超過200個宿位，大部分為雙人房。
日新舍表示，自2024年9月正式營運以來，深受來港留學的大專學生歡迎，項目於2025學年首批早鳥優惠推出的800個宿位已全數租出。
而且項目亦與香港恒生大學合作，大學於本學年將承租超過200個宿位，為其內地及國際學生提供住宿選擇，當中主要承租的戶型為雙人房。目前雙人房實用面積由231至257平方呎，每人每月租金9,100元起，包含每週一次基本清潔費，水電費及Wi-Fi。
日新舍提供超過1400個宿位
日新舍位於九龍東新蒲崗六合街的，提供超過1,400個宿位，為全港最大私營學生宿舍。宿位戶型涵蓋單人房、雙人房、三人房及四人房，專為大專學生和教職員設計。日新舍亦設有32,000平方呎共享設施，大部分設施免費供住客使用，包括過千呎健身房、共享廚房、溫習室、遊戲區、戶外籃球場及羽毛球場等。
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