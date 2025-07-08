財仔4000萬沽鴨脷洲豪宅銀主盤　昔日內地客抵押三伙狂借2.25億

豪宅市場有價有市，由內地客持有的鴨脷洲南區．左岸3伙豪宅單位，淪為「提款機」，在兩年間被不斷加按套現，合共向財仔累計借貸2.25億元，最終淪為銀主盤收場。最新財仔以4,000萬元沽出一伙高層A室，另以7,600萬元叫價放售其餘兩伙低層A室。即使順利沽出單位，料財仔仍要輸1.09億元。



市場消息指，是次成交為鴨脷洲南區．左岸1座高層A室，實用面積1,765平方呎，屬銀主盤，銀主原本叫價5,000萬元放售，議價後單位大劈1,000萬至4,000萬元沽出，呎價22,663元。

翻查資料，原業主姓黃，其英文名為普通話拼音料為內地人士。該名黃姓業主在2016年以一約多伙形式擲1.39億元購入3伙單位，期間多次抵押單位及車位申請按揭貸款。

鴨脷洲南區．左岸。

兩年間向英皇財務借貸2.25億

當中在2018年，原業主抵押3伙單位向英皇財務有限公司申請8,000萬元貸款。及後在2020年再次抵押，高層A室連3個車位，以及另外兩伙低層A室，分別再借5,500萬元及9,000萬元。換言之該名黃姓業主在兩年間合共向英皇財務借貸2.25億元。

終淪為銀主盤收場

最終上述提及的物業遭英皇財務有限公司接管，全部淪為銀主盤收場。市場消息指，英皇財務目前以合共7,600萬元叫價放售其餘兩伙低層A室，但即使順利沽出餘下單位，料英皇財務仍要輸1.09億元。