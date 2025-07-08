將軍澳納米公屋月租逼近1萬 呎租59元貴過私樓 兩年大賺9厘回報
撰文：李明珠
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踏入暑期租務旺季，租盤需求大增，部分公屋單位亦受惠。將軍澳景林邨一伙納米開放式單位最新以月租9,700元租出，呎租高達59元，逼近私樓呎租水平。業主於2年前補地價買入單位，現享高達9厘租金回報，獲利甚豐。
市場消息透露，上述單位為景林邨景桃樓（6座)高層27室，實用面積164平方呎，屬開放式間隔。據悉，業主於上周五起放租，最初叫價月租10,000元，由於單位裝修簇新企理，放盤僅3日即獲租客洽詢。最終輕微議價以每月9,700元租出，折合呎租約59元。
呎租超越附近私人屋苑
資料顯示，由於出租公屋單位需補地價，所以租盤供應較少。若參考附近的大型私樓新都城的租務成交，屋苑本月錄得約6宗成交，呎租由34元至47元不等，可見是次單位呎租較其還要高出2%至7%。
業主於2023年以130萬元已補地價購入單位，按最新月租計算，可享高達9厘租金回報，屬高回報投資。
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