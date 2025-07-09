太子珠寶鄧鉅明家族成員2450萬沽愉景灣洋房　15年微賺150萬

豪宅市場有名人沽貨個案。太子珠寶鐘錶主席鄧鉅明家族成員，新近以2,450萬元沽出愉景灣一幢近2,000平方呎洋房，持貨15年帳面升值150萬元。



市場消息指，是次成交為愉景灣1期蔚陽朝暉徑單號屋，實用面積1,889平方呎，屬四房間隔，連約1,600平方呎花園。洋房最初以3,200萬元放盤叫價，經議價後累減600萬元至2,600萬元易手，呎價約13,764元。

至於，原業主是太子珠寶鐘錶主席鄧鉅明家族成員，在2010年以2,450萬元購入投資，持貨至今15年，轉手帳面獲利150萬元，單位期內升值6.1%。

愉景灣。

鄧鉅明兩個月連沽3伙洋房 套現1.18億

值得留意的，太子珠寶鐘錶主席鄧鉅明在兩個月內連沽3伙愉景灣洋房，套現合共約1.18億元。當中包括在4月底及5月中旬先後分別以2,888萬元沽出2伙愉景灣洋房，套現約5,776萬元， 涉及為愉景灣3期單號洋房，實用面積2,413平方呎，以及愉景灣3期另一幢實用面積為2,413平方呎的四房雙套海蜂徑洋房。

最新在6月以6,000萬元沽出實用面積4,853平方呎的愉景灣海蜂徑單號洋房，屬四房四套間隔，持貨18年轉手帳面獲利約2,482萬元或70%。