將軍澳納米公屋100萬推拍　全屋得張床　收租客寧蝕7成要錢唔要貨

拍賣場再有低價單位放售。將軍澳公屋景林邨一伙納米開放式單位，最新開價僅100萬元（已補地價），並連租約，呎價約6,536元，低市價至少3成。據悉，業主於2020年高位買入單位，現拍賣價較5年前買入價帳面蝕讓213萬元，樓價大幅蒸發7成。



忠誠拍賣表示，上述單位為景林邨景桃樓（第6座）32樓3228號單位，實用面積153平方呎，開放式間隔。據悉，業主購入單位後曾簡單翻新並用作出租，因此裝修較新淨。不過圖片可見單位空間狹窄，全屋僅放置了一張組合床，浴室亦沒有空間作乾濕分離。單位最新開價100萬元連租約推出拍賣，折合呎價約6,536元。

目前單位仍有租客，每月月租約8,800元。若按開拍價計算，租金回報可達10.6厘，利潤非常可觀。

↓↓景林邨景桃樓32樓3228號↓↓

收租業主計劃移民、低市價放售求沽

資料顯示，屋苑位處低一層的相同面積單位，於今年1月以145萬元售出，呎價約9,477元，即是次單位開價較同類單位低出3成。

代理透露，業主為投資者，當初買入單位旨在出租單位以獲取收入，而其亦在觀塘一帶持有不少單位收租。不過因她近期計劃移民，加上見樓市轉差便決定逐漸沽貨減磅套現。

5年樓價慘跌七成

業主於2020年高位以313萬元買入上址，持貨約5年，最新推拍價較當年買入價帳面蝕讓213萬元，樓價期内大幅下跌68%，蒸發接近7成。若連同稅務及裝修費計算，估計購入成本更高。