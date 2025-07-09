悲情言論落井下石！香港已死？子虛烏有！｜汪敦敬

住宅樓價回升已有了勢頭！無論在現在的較低處，是否還會因悲情而擾攘多一會兒也好，合理而健康的樓價回升期，筆者認為已經開始！樓價回升是十分合理的事，香港股市由低谷14687.02點回升逾9千點，港股財富市值回升到逾42萬億元水平，再加上香港IPO回復世界第一，香港金融中心的地位已不容置疑，單是以上兩點足以令樓價追隨股市復甦而谷底回升！



重要的是幾年間港人其實持續富有，只是財富是否均勻而已，市場不景和悲情曾令海量資金流入定期存款！但隨著定期息的減少，定期存款的資金亦開始有回流市場的趨勢，最新5月份的M3報告告訴我們約有1500億元的資金從定期存款流出，資金有機會流去活期或儲蓄存款！這些正是正在或準備出擊的購買力！



一些所謂「跌完可以再跌」的理論，恐怕只是落井下石的子虛烏有而已！

筆者評估今年整體樓價上升5%左右，而明年絕對有條件上升5%至10%，即是說香港的樓價有條件在數年間收復失地，所謂有條件其實不一定會發生，還要看大家怎樣處理悲情，每次樓市在下跌的時候，總有一班人歇斯底里出來踐踏！6月24日行政長官李家超表示，「軟對抗在香港肯定存在，而且潛伏在不同的地方。」6月30日律政司司長林定國表示，「軟對抗很多時候都是以虛假陳述誤導作為手段，涉事人發表的意見明顯沒有客觀事實基礎，甚至是情緒化的言論。」

遠對抗的情況是否也在地產市場上出現？筆者認為絕對存在！而且相當濃烈！尤其是個別移居海外的KOL！

港人其實已經很幸福，我們只需要面對自己，當別人唱衰香港時應如何自處？如果樓價在數年內收復失地，香港招標賣地的活動就可在更早只需年半左右回復正常，政府的財政赤字亦可以消失，加上租金不斷向上，現在住宅情況是錯價，市場回復已經是大勢所趨，重點是在過程裡面政府如何掌握，令到財富分配得更均勻，希望港人不要再追隨一些病態的負面評論，每個人都有自己的風險和機會結構，應該根據個人的情況去決定買不買樓。

（汪敦敬拍攝及提供）

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【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

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