北角柏傲山兩房半年劈價130萬　終1338萬易手　上手11年帳面輸15%

二手蝕讓持續。北角柏傲山一伙兩房新近以1,338萬元沽出，單位放盤逾半年劈價130萬元。據悉，該單位於2014年10月以1,566萬元買入，是次易手帳面貶值15%。



世紀21聯席董事蔡嘉駿表示，是次成交為北角柏傲山3座中層D室，實用面積約596平方呎，屬兩房間隔，望向南面翠綠山景單位，原業主於今年初以1,468萬元放售，最終減價130萬元或近9%，終獲買家以1,338萬元承接，呎價22,450元。

北角柏傲山。

持貨11年轉手輸逾兩球

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為1,485萬元，而恒生估價則為1,311萬元。即最新成交價在估價內成交。

至於，原業主業主於2014年10月以1,566萬元一手買入，持貨11年，是次轉手帳面損失228萬元或15%。

今年暫9宗蝕讓 最勁一伙11年輸近三成半

連同上述成交計，柏傲山1月至今暫錄9宗帳面需損手，帳面蝕幅由3%至34%不等。當中最「慘烈」一宗二手蝕讓成交為3座高層B室、兩房單位，實用面積735平方呎，於2014年2,133.7萬元購入，持貨11年至今年5月以1,400萬元沽出，帳面輸733.7萬元，貶值34%。