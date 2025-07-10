內地生租樓出奇招？網聘睇樓員「隔空睇樓」1.05萬租高爾夫．御苑

踏入暑假租賃旺季，有身處內地的學生「出奇招」物色租盤。粉嶺高爾夫．御苑一伙開放式單位獲一名內地學生垂青，由於該學生仍身處內地，特意聘請「睇樓員」代為實地視察單位，最終以每月1.05萬元承租，業主享約2.8厘回報。



內地生擔心遲租會貴

中原地產高級資深分區營業經理賴作智表示，上述租賃單位為上水高爾夫．御苑7座高層J室，實用面積277平方呎，屬開放式間隔。單位經議價後以1.05萬元租出，呎租約38元。

代理透露，新租客為一名內地學生，現時仍身處內地， 新租客為內地學生，由於擔心八月來港時租盤供應緊張及租金上漲，決定提早物色居所。

租賃單位為粉嶺高爾夫．御苑7座高層J室，實用面積277平方呎，屬開放式間隔。（資料圖片）

聘請睇樓員代視察單位 業主租金回報2.8厘

考慮到無法親身來港睇樓，該學生透過網上平台聘請睇樓員代為視察單位，並協助實地檢查物業狀況、拍攝影像紀錄，並提交詳細報告，幫助身處該名學生租客掌握單位實況。最後，該學生認為單位間隔實用、租金合理，遂決定承租作為求學期間的居所。

資料顯示，業主於2017年以約457萬元購入該單位，持貨至今8年，現時出租可享約2.8厘的租金回報。