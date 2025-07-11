美聯：受惠內地學生租樓　6月私樓呎租升至38.3元、創近六年新高

在租務旺季的強勁帶動下，部分內地學生為迎接即將到來的新學年而提前來港物色合適住所，加上持續湧入的外來專才對住屋需求的疊加效應下，推動私宅租金進一步上升。



據美聯「租金走勢圖」6月份以實用面積計算的私人住宅平均呎租報約38.3元，按月上升約0.52%，連升5個月，升幅為5個月最大。呎租創近6年(71個月)新高，並進一步直逼2019年7月紀錄高位，僅相差不足0.1%。



美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，踏入第三季傳統租務旺季，加上更多的內地生來港讀書，料租務需求增加，有力帶動租金進一步上升並突破歷史高位，預期第三季上升約3%，尤其是毗鄰大學一帶的租金更看高一線。

美聯「租金走勢圖」，以實用面積計算的平均呎租。（美聯數據）

十大屋苑6月呎租「8升2跌」 美孚新邨升幅最多

若以十大屋苑計算，6月份平均呎租按月「8升2跌」，當中美孚新邨6月平均實用呎租約34.9元，按月上升約4.8%，升幅為十大屋苑之中最高。其次是太古城，呎租按月亦升約4.2%。至於黃埔花園、康怡花園、新都城、海怡半島則錄介乎約2.1%至約3.3%的按月升幅。十大屋苑中，嘉湖山莊及映灣園呎租按月回落，前者微跌約0.4%，後者則跌約1.3%。

6月份十大屋苑平均實用呎租按月變化。（美聯數據）

美孚新邨6月平均實用呎租約34.9元，按月上升約4.8%，升幅為十大屋苑之中最高。（資料圖片）

個別鐵路沿線屋苑呎租按月錄不俗升幅

鐵路沿線屋苑方面，6月部份屋苑呎租按月升幅較十大屋苑更顯著，如沙田站沙田中心呎租按月升約9.4%，荔枝角站泓景臺及奧運站柏景灣亦分別升約7.2%及約6.9%。火炭站御龍山與堅尼地城站泓都呎租則分別升約5.9%及約5.8%，升幅較十大屋苑呎租表現最好的美孚新邨更高。

6月部份鐵路盤平均實用呎租按月升幅較大的屋苑。（美聯數據）