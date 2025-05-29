Ken Sir呂宇健或相關人士再買荃灣中心　304萬掃天台特色戶

近期拆息回落，有物業投資者再出手掃貨。Ken Sir呂宇健或相關人士最新再擲304萬元，買入荃灣上車盤荃灣中心細價住宅單位。是次屬Ken Sir呂宇健或相關人士在一個月內三度入市荃灣中心，合共斥資875萬元。代理指，若將單位出租，料享5.2厘租金回報。



美聯物業聯席區域經理鍾家豪表示，是次成交為荃灣中心1座高層G室，實用面積354平方呎，原則兩房連天台戶型。原業主叫價328萬元，近日減價至304萬元沽出，減幅約7.3%，呎價約8,588元。

息口回落即入市 料可享5.2厘租金回報

代理透露，新買家為Ken Sir呂宇健或相關人士，據悉以上市公司傳承教育集團（8195）的名義買入。他見近期息口持續回落至約1.8%，故相信未來必定「供平過租」。加上荃景圍一帶普遍租金都超過5%，因此他看好該地段「進可攻退可守」，因此即時出手落訂。惟因工事繁忙，決定「不睇樓、直接還價」入市。單位若出租，每月租金料約1.3萬元，租金回報達約5.2%。

低估價約18% 原業主帳賺七成

另據中銀對該物業估價為369萬元，即最新成交價較估價低65萬元或約17.6%。翻查資料，原業主於2010年10月以178萬元買入單位，長情持貨近15年，現轉手帳面大賺126萬元，單位升值約七成。

一個月三度買荃灣中心 共875萬

據了解，此次已是Ken Sir呂宇健一個月內三度入市荃灣中心。先前包括斥298萬買入5座高層一房單位，實用面積324平方呎，呎價9,198元；以及以273萬元接手18座中層一房銀主盤，實用面積329平方呎，呎價8,298元。計及此次成交，他共斥資875萬元。