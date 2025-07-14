西半山秀麗閣四房連車位4300萬沽　持貨14年獲利800萬

半山區近日出現新成交，西半山秀麗閣一伙四房單位連車位，最近以4,300萬元易手成交，原業主持貨14年，今獲利約800萬元，單位升值23%。據了解，新買家因單位開揚及設有對流窗而入市該屋苑。



利嘉閣地產營業董事鍾肇基稱，該單位爲高層B室連車位，實用面積約1,900平方呎，屬四房一套連工人房間隔。原業主最初開價約5,400萬元，其後降至4,800萬元，經議價後最終以4,300萬成交，平均呎價爲22,632元。

景觀開揚兼設對流窗而入市 銀行估值約3971萬

據了解，新買家爲區內客，心儀屋苑放盤罕有兼質素高，亦附設露台。加上可觀望海景，並設有對流窗令空氣流通，便決定買入單位自住。根據滙豐的估價資料顯示，該單位現時估值約3,971萬元，即最新成交價較銀行估價高出約8.29%

而原業主於2011年以約3,500萬元買入單位，持貨14年後易手，帳面獲利約800萬元，單位升值約23%。

↓↓秀麗閣高層B室↓↓