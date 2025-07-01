一原因令業主讓步！內地生講價2800元、每月9千租西半山開放式

暑假租務旺季來臨，不少內地學生開始為新學期物色租盤。位於西半山堅道25號的一伙開放式低層單位，新近獲一名內地學生垂青。該學生表示願意「一炮過」預繳全年租金，業主因此願意議價，將原本每月11,800元的租金大幅調低至9,000元，降價約24%，呎租約26元，低於市價水平成交。



利嘉閣地產分行經理盧聖鋒稱，上述租賃單位為西半山堅道25號低層，實用面積約350平方呎，採開放式間隔，外望城市景觀。據悉，新租客為內地大學生，鍾情單位裝修企理及傢電齊全。

↓↓西半山堅道25號低層↓↓

預繳一年租金共10.8萬 回報約2.5厘

代理透露，該學生睇樓後即與業主議價洽租。雖然業主原先開價月租11,800元，但考慮到租客願意一次過繳付全年租金，最終同意降價約24%，至以月租9,000元成交，呎租約26元，略低於市價。從單位相片可見，室內裝修企理，傢俬電器一應俱全。

翻查資料，業主於2006年以約425萬元購入單位，現成功租出，租金回報約2.5厘。