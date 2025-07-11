CCL報136.68點　連升4周共0.82%　分析：樓市好轉、惟二手拉鋸

中原城市領先指數CCL最新報136.68點，按周微升0.09%。CCL連升4周共0.82%，惟今周升幅顯著收窄，上周升0.32%，前周升0.39%。



樓市氣氛好轉，但新盤及貨尾繼續以低價促銷策略搶客，加上市場仍然觀望中美貿易協議進展，及預計美國9月才會重啟減息，好淡消息交織下，二手持續拉鋸。中原料短期樓價處於反覆上落階段，估計CCL將在135點到137點窄幅爭持。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL仍處於逾8年半低位，在2016年9月中水平徘徊。2025年樓價暫時累跌0.70%。指數較2025年3月財案前134.89點低位升1.33%，指數較2024年9月首次減息前135.86點低位升0.60%，較2021年8月191.34點歷史高位跌28.57%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌4.43%。

7月7日大型銀行相繼調高按揭現金回贈，港元1個月同業拆息(HIBOR)重上1厘以上，創近兩個月新高，7月8日元朗朗日峰公布首張價單30伙，7月9日及13日屯門NOVO LAND第3A期次輪及第3輪價單推售126伙及110伙，7月13日西營盤東邊街9號首輪價單發售69伙，對本地二手樓價的影響將於2025年8月上旬公佈的CCL才開始反映。

中原城市領先指數CCL最新報136.68點，按周微升0.09%。（中原數據）

CCL Mass連升5周後齊輕微回軟

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報137.74點，按周跌0.11%。CCL(中小型單位)報136.49點，按周跌0.02%。CCL Mass及CCL(中小型單位)連升5周後齊輕微回軟，指數分別繼續於2016年8月底及9月中水平徘徊。CCL(大型單位)報137.61點，按周升0.60%，連升3周共1.78%，指數仍處於2016年8月底水平。

四區樓價一升三跌 新界東連跌3周

四區樓價一升三跌。港島CCL_Mass報136.90點，按周升2.22%，升幅14周以來最大。新界東CCL_Mass報150.87點，按周跌0.16%，連跌3周共1.62%。新界西CCL_Mass報125.87點，按周跌0.76%，結束2周連升。九龍CCL_Mass報134.46點，按周跌1.24%。港島、九龍、新界西及新界東指數，分別處於2016年6月中、9月中、10月中及12月中水平。

2025年八大樓價指數計，CCL累跌0.70%，CCL Mass跌0.28%，CCL(中小型單位)跌0.37%，CCL(大型單位)跌2.30%，港島跌1.21%，九龍升0.49%，新界東升1.68%，新界西跌1.94%。