中原：今年第二季新盤撻訂飆升2.19倍、十季新高　柏瓏II成撻訂王

新盤撻訂個案不斷增加。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2025年第二季新盤撻訂錄得265宗，較第一季的83宗，按季飆升2.19倍，創自2023年第一季有紀錄以來的10季新高。



其中撻大訂個案錄241宗，撻大訂比例連跌3季後急彈重上九成，達91%。而撻細訂比例則結束3季連升，由31%大跌至只有9%。

今年上半年撻訂宗數共348宗，已達去年全年總數446宗的近八成，相信今年全年數字勢必升穿去年水平，估計或高達600宗，將按年升三成半左右。因為近期有樓盤陸續入伙，惟樓價仍持續於低位徘徊，以致不少早前在高位買入新盤的買家撻訂離場個案增多。

2023年至2025年第2季一手市場撻訂宗數按季分佈。（中原數據）

115宗成功重售 比例僅錄43%

對於今年第二季取消交易的265宗一手私人住宅，楊明儀表示，截至6月底有115宗已成功重售，重售比例僅錄43%，再度跌破五成，較第一季截止於3月的重售比例53%，下跌10個百分點。不過，近日樓市氣氛回暖，發展商收回撻訂單位後大多願意減價重推，一手撻訂盤源迅速被消化，重售比例可望重返五成。

2023年至2025年第2季一手市場撻訂宗數已重售比例。（中原數據）

第二季撻訂宗數最多為柏瓏II

另外，楊明儀指，今年第二季撻訂宗數最多的一手項目是元朗錦上路柏瓏II，錄80宗。其次為何文田瑜一IB期，錄29宗。

其他6個較多撻訂的項目包括：南昌站維港匯三期、大圍柏傲莊二期、一期、紅磡必嘉坊一期必嘉坊‧曦匯、屯門凱和山及何文田瑜一IA期，分別錄10宗至25宗撻訂不等。上述8個項目除凱和山外，全部是撻大訂個案，凱和山有55%屬撻細訂個案。柏瓏II及必嘉坊‧曦匯未有撻訂單位售出，而柏傲莊二期的重售比例亦偏低，只有35%。其餘5個項目的重售比例達六成或以上，介乎60%到100%。

今年第二季撻訂宗數最多的一手項目是元朗錦上路柏瓏II，錄80宗。（資料圖片）

2025年第2季一手市場出現撻訂宗數的項目。（資料圖片）

重售降價幅度較高為恆大‧珺瓏灣

而第二季重售降價幅度較高的單位，她指，全部屬於屯門恆大‧珺瓏灣，合共21個單位。其中降幅最大為1期1A座高層D室，實用面積315呎，原於2019年11月以561.4萬元買入，呎價17,822元，單位於2022年6月取消交易，2025年第二季重新以257.4萬元售出，呎價8,170元，重售價下降了54%，其餘單位重售成交價分別跌40%至53%。

撇除恆大‧珺瓏灣後，西貢傲瀧1座高層A室重售價跌幅最大，實用面積1,945呎，原於2020年8月以6,521.4萬元購入，呎價33,529元，單位於2025年4月取消交易，今年第二季重新以3,912.8萬元售出，呎價20,117元，重售價下調40%。

2025年第2季一手市場撻訂重售降價幅度超過五成的恆大‧珺瓏灣單位。（中原數據）

2025年第2季一手市場撻訂重售降價幅度較高的單位 （不包括恆大‧珺瓏灣)。（中原數據）