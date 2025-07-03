錦上路柏瓏II單日連沽18伙 大部分屬撻訂戶 最高減價19%
撰文：李明珠
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由信和置業(0083)、嘉華國際(0173)及中國海外發展(0688)合作發展的元朗錦田南錦上路站柏瓏II，早前錄大規模撻訂後，最新於昨日（2日）招標沽出18伙單位，當中大部分為撻訂重售單位，成交價由665.4萬至1,283.6萬元，單日套現逾1.3億元。
成交記錄冊顯示，項目最新單日連沽18伙，合共套現逾1.3億元。售出的單位包括2伙三房戶及16伙兩房戶，實用面積444至831平方呎。成交價由665.37萬至1,283.58萬元，呎價介乎14,952至15,761元。當中最高成交單位為8座11樓A2室，實用面積831平方呎，三房間隔，以1,283.58萬元沽出，呎價約15,446元。
大部分屬撻訂重售、造價較撻訂前低16%至19%
值得留意的是，屋苑於上月錄得大規模撻訂，而是次沽出的18伙中有16伙為撻訂重售單位，該批單位最新重售後的成交價較3年前低約16%至19%。
當中減幅最多的單位為7座19樓B7室，實用面積455平方呎，兩房間隔。單位原於2022年5月以854.2萬元沽出，其後於上月中遭買家棄溝撻訂，最新再以692.7萬元招標沽出。可見單位造價較3年前低出161萬元或約19%。
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